Печерский районный суд Киева 10 марта предоставил разрешение на осуществление специального расследования в отношении двух гражданских лиц – "титушек". Их подозревают в помощи сотрудникам "Беркута", которые совершали преступления против активистов во время Революции Достоинства.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований. Подозреваемые сейчас скрываются от следствия и суда, поэтому досудебное расследование будет проводиться в их отсутствие.

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Что инкриминируют "титушкам"

По информации правоохранителей, "титушки" помогали сотрудникам "Беркута", которые превышали служебные полномочия и, действуя по предварительному сговору, 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве:

Незаконно задерживали активистов "Автомайдана";

Жестоко избивали мирных протестующих;

Повреждали транспортные средства демонстрантов.

Обратите внимание! Преступные действия власти Януковича привели к гибели 108 мирных протестующих. Всего во время Революции Достоинства от режима Януковича пострадали 2 442 человека.