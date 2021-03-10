Дела Майдана: суд разрешил спецрасследование относительно "титушек", которые помогали "Беркуту"
Печерский районный суд Киева 10 марта предоставил разрешение на осуществление специального расследования в отношении двух гражданских лиц – "титушек". Их подозревают в помощи сотрудникам "Беркута", которые совершали преступления против активистов во время Революции Достоинства.
Источник:Офис Генерального прокурора
Суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований. Подозреваемые сейчас скрываются от следствия и суда, поэтому досудебное расследование будет проводиться в их отсутствие.
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Что инкриминируют "титушкам"
По информации правоохранителей, "титушки" помогали сотрудникам "Беркута", которые превышали служебные полномочия и, действуя по предварительному сговору, 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве:
- Незаконно задерживали активистов "Автомайдана";
- Жестоко избивали мирных протестующих;
- Повреждали транспортные средства демонстрантов.
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