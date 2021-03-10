Печерський районний суд Києва 10 березня надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно двох цивільних осіб – "тітушок". Їх підозрюють у допомозі співробітникам "Беркуту", які вчиняли злочини проти активістів під час Революції Гідності.

Суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань. Підозрювані наразі переховуються від слідства та суду, тому досудове розслідування проводитиметься за їхньої відсутності. Читайте також ДБР обіцяє звітувати щодо "справ Майдану" щомісяця: вже є перший документ Що інкримінують "тітушкам" За інформацією правоохоронців, "тітушки" допомагали співробітникам "Беркуту", які перевищували службові повноваження та, діючи за попередньою змовою, 23 січня 2014 року на вулиці Щорса у Києві: Незаконно затримували активістів "Автомайдану";

Жорстоко били мирних протестувальників;

Пошкоджували транспортні засоби демонстрантів. Зверніть увагу! Злочинні дії влади Януковича призвели до загибелі 108 мирних протестувальників. Загалом під час Революції Гідності від режиму Януковича постраждали 2442 особи.

Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу