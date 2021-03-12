Печерский райсуд разрешил осуществить специальное досудебное расследование в отношении бывших сотрудников "Беркута". Соответствующее ходатайство подал следователь Государственного бюро расследований.

Дело касается преступлений времен Революции Достоинства. Бывшие правоохранители скрываются от правоохранительных органов. Теперь досудебное расследование смогут провести при их отсутствии.

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Беркутовцы избили и незаконно задержали активистов

Экс-беркутовцев подозревают в превышении служебных полномочий. Вместе с ними в преступлении подозревают сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и титушок.

Они задержали 23 января 2014 года в Киеве активистов "Автомайдана". Им нанесли телесные повреждения, а также повредили автомобили. Автомайдановцев доставили в райуправление милиции и составили ложные протоколы.

Протоколы в отношении активистов сфабриковали

Таким антизаконным способлм задержали 9 активистов, которым и сообщили о подозрении в хулиганстве. А судьи Дарницкого и Оболонского районных судов выбрали меры пресечения – содержание под стражей.

Важно! Ранее по этому делу о незаконном задержании активистов "Автомайдана" разрешили досудебное расследование и в отношении 2 титушок. Найти их пока тоже не могут, ведь они скрываются от органов.

Как происходит расследование дел Майдана?

В феврале 2021 года

– объявили 348 подозрений, из них – 34 чиновникам, 85 правоохранителям (29 следователем, 16 прокурорам), 16 судей, 72 гражданским лицам – титушкам;

– в суд направили 118 обвинительных актов в отношении 221 обвиняемого. В феврале 2021 года в Офисе генпрокурора отчитались по расследованию преступлений во время Революции Достоинства. По состоянию на данный момент:– объявили 348 подозрений, из них – 34 чиновникам, 85 правоохранителям (29 следователем, 16 прокурорам), 16 судей, 72 гражданским лицам – титушкам;– в суд направили 118 обвинительных актов в отношении 221 обвиняемого.



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