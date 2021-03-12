Суд разрешил специальное расследование относительно двух экс-беркутовцев за дела Майдана
Печерский райсуд разрешил осуществить специальное досудебное расследование в отношении бывших сотрудников "Беркута". Соответствующее ходатайство подал следователь Государственного бюро расследований.
Источник:Офис генпрокурора
Дело касается преступлений времен Революции Достоинства. Бывшие правоохранители скрываются от правоохранительных органов. Теперь досудебное расследование смогут провести при их отсутствии.
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Беркутовцы избили и незаконно задержали активистов
Экс-беркутовцев подозревают в превышении служебных полномочий. Вместе с ними в преступлении подозревают сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и титушок.
Они задержали 23 января 2014 года в Киеве активистов "Автомайдана". Им нанесли телесные повреждения, а также повредили автомобили. Автомайдановцев доставили в райуправление милиции и составили ложные протоколы.
Протоколы в отношении активистов сфабриковали
Таким антизаконным способлм задержали 9 активистов, которым и сообщили о подозрении в хулиганстве. А судьи Дарницкого и Оболонского районных судов выбрали меры пресечения – содержание под стражей.
Как происходит расследование дел Майдана?
В феврале 2021 года в Офисе генпрокурора отчитались по расследованию преступлений во время Революции Достоинства. По состоянию на данный момент:
– объявили 348 подозрений, из них – 34 чиновникам, 85 правоохранителям (29 следователем, 16 прокурорам), 16 судей, 72 гражданским лицам – титушкам;
– в суд направили 118 обвинительных актов в отношении 221 обвиняемого.
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