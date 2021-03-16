Грозит смертная казнь: суд позволил экстрадировать в США американца, воевавшего на Донбассе
Апелляционный суд Киева разрешил экстрадицию в США американского добровольца "Правого сектора" Крейга Лэнга. Известно, что он воевал на Донбассе на стороне украинской армии.
Источник:"Ґрати"
Адквокату Дмитрию Моргуну вручили ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей.
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Суд отменил свое решение
Апелляционный суд 15 марта отменил свое же решение от 23 февраля из-за якобы новых обстоятельств.
Новым обстоятельством прокуратура считает отказ миграционной службы от 11 февраля рассматривать заявление Крейга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца.
В то же время адвокаты не считают отказ миграционной службы вновь открывшимся обстоятельством.
Предмет пересмотра – решение об экстрадиции от 28 августа 2020 года. Тогда суд не мог руководствоваться решением миграционной службы от 11 февраля 2021 года,
– заявил правозащитник Олег Веремеенко.
Он также акцентировал на том, что решение об экстрадиции не может быть принято, пока не решен вопрос о предоставлении статуса беженца.
Кто такой Крейг Лэнг?
Крейг Лэнг – американский военный, который ранее принимал участие в боевых операциях в Ираке и Афганистане.
В 2015 году он приехал в Украину, чтобы воевать против пророссийских боевиков. Его служба в рядах ВСУ продолжалась до 2016 года.
В США Ленга подозревают в двойном убийство
- В США Крейга Лэнга подозревают в том, что он вместе с товарищем якобы убил супругов, которым обещал продать оружие.
- По версии следствия, убийство было совершено ради денег, которые были нужны, чтобы попасть в Венесуэлу. Там товарищи планировали принять участие в боевых действиях на стороне противников режима Мадуро.
- В Солучених Штатах ему может грозить смертная казнь.
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