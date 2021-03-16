Апелляционный суд Киева разрешил экстрадицию в США американского добровольца "Правого сектора" Крейга Лэнга. Известно, что он воевал на Донбассе на стороне украинской армии.

Адквокату Дмитрию Моргуну вручили ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей.

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Суд отменил свое решение

Апелляционный суд 15 марта отменил свое же решение от 23 февраля из-за якобы новых обстоятельств.

Новым обстоятельством прокуратура считает отказ миграционной службы от 11 февраля рассматривать заявление Крейга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца.

В то же время адвокаты не считают отказ миграционной службы вновь открывшимся обстоятельством.

Предмет пересмотра – решение об экстрадиции от 28 августа 2020 года. Тогда суд не мог руководствоваться решением миграционной службы от 11 февраля 2021 года,

– заявил правозащитник Олег Веремеенко.

Он также акцентировал на том, что решение об экстрадиции не может быть принято, пока не решен вопрос о предоставлении статуса беженца.

Обратите внимание! Правоохранительные органы США требуют его экстрадиции, поскольку на родине американца подозревают в двойном убийстве.

Кто такой Крейг Лэнг?

Крейг Лэнг – американский военный, который ранее принимал участие в боевых операциях в Ираке и Афганистане.



В 2015 году он приехал в Украину, чтобы воевать против пророссийских боевиков. Его служба в рядах ВСУ продолжалась до 2016 года.

В США Ленга подозревают в двойном убийство