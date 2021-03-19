Приморский суд Одессы рассматривает ходатайство адвокатов о немедленном освобождении Сергея Стерненко. Самого Стерненко привезли в зал суда из СИЗО.

Как сообщили на странице Сергея Стерненко в фейсбуке ходатайство о его освобождении согласовали лишь с 3 раза. Речь идет о немедленном его освобождении – по статье 206 Уголовно-процессуального кодекса.

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По этой статье, каждый судья обязан освободить лицо, которое содержится под стражей незаконно, в том числе на основании приговора, который не вступил в законную силу и остановлен в исполнении,

– объяснила защита Стерненко.

Смотрите онлайн-трансляцию из зала суда:

Коротко о приговоре по делу Стерненко:

23 февраля активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения из-за якобы похищения депутата, чтобы завладеть его 300 гривнами.

На такое решение суда Стерненко подал апелляцию.

5 марта адвокаты подали ходатайство о немедленном освобождении Стерненко по статье 206 УПК.

Однако следственный судья не рассмотрел ходатайство, так как "не заметил" активиста в зале суда.

Из-за заключения активиста в Украине вспыхнули протесты. Новую акцию запланировали на 20 марта под Офисом Президента. Именно тогда Стерненко исполнится 26 лет.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала