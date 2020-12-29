Луцкий горрайонный суд продлил Максиму Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021 года. Его подозревают в захвате автобуса с заложниками в Луцке летом 2020 года.

Следственный судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Игорь Ясельский 29 декабря продлил меру пресечения Максиму Кривошу. Об этом сообщает пресс-служба суда. Читайте также Луцкого террориста Кривоша упекли в психбольницу Львова Он будет находиться под стражей весь срок досудебного расследования, то есть до 2 февраля 2021 года,

– говорится в сообщении. Кривоша подозревают в таких преступлениях: захвате заложников;

террористическом акте;

покушении на жизнь работника правоохранительного органа;

незаконном обращении с оружием и взрывными устройствами. Что известно о захвате заложников в Луцке Утром 21 июля на Театральной площади в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус с 13 пассажирами.

Террорист заявил, что автобус заминирован, а у него есть автоматическое оружие и взрывчатка. Кроме того, Кривош уверял, что еще одно взрывное устройство есть в другом месте.

Примерно в 22: 00 того же дня террорист отпустил заложников. Самого Кривоша задержали и 23 июля взяли под стражу.