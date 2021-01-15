Антикоррупционный суд постановил, что дело Татарова должно расследовать НАБУ
Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение, что дело против заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова является исключительной подследственностью НАБУ и САП. Скоро дело вернут детективам Национального антикоррупционного бюро для дальнейшего расследования.
Соответствующее решение судьи приняли 15 января. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Судья ВАКС объяснила, что дело касается предоставления нардепом неправомерной выгоды должностному лицу, а значит правонарушение могут расследовать исключительно детективы НАБУ.
Решение о передаче дела СБУ в дальнейшем может привести к возможности избежать ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом,
– говорится в сообщении.
В ВАКС также подчеркнули, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.
Дело против Олега Татарова: главное
- В декабре детективы НАБУ сообщили Татарову о подозрении в причастности к сделке с квартирами Нацгвардии на 81 миллион гривен.
- Бюро запросило для него арест с залогом в 10 миллионов.
- Однако накануне избрания меры пресечения к делу быстро присоединилась Генпрокуратура и передала дело Татарова в СБУ.
- Тогда НАБУ обвинило Офис генпрокурора в прямой защите Татарова.
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