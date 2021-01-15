Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение, что дело против заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова является исключительной подследственностью НАБУ и САП. Скоро дело вернут детективам Национального антикоррупционного бюро для дальнейшего расследования.

Соответствующее решение судьи приняли 15 января. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Судья ВАКС объяснила, что дело касается предоставления нардепом неправомерной выгоды должностному лицу, а значит правонарушение могут расследовать исключительно детективы НАБУ.

Решение о передаче дела СБУ в дальнейшем может привести к возможности избежать ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом,

– говорится в сообщении.

В ВАКС также подчеркнули, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

Обратите внимание! Олег Татаров является заместителем председателя Офиса Президента Андрея Ермака. В то же время Татарова подозревают в причастности к коррупционным схемам с квартирами Нацгвардии. Убытки от этого дела составляют более 81 миллиона гривен. По предварительной информации, Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика, то есть фактически был посредником при передаче взятки.

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