Верховний Суд поновив на посаді колишнього керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова. Раніше його підозрювали у державній зраді.

Колегія суддів визнала протиправним наказ про звільнення Шевцова. Відтак його поновили на посаді з 29 березня 2016 року.

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Крім цього, Шевцов просив виплатити йому понад 61 тисячу гривень за час вимушеного прогулу, але цю частину позову відправили на розгляд в Окружний адміністративний суд Києва.

Чому Шевцова поновили

В суді запевнили, що поліцейські, які звільняються зі служби за особистим проханням, повинні попереджати начальника органу внутрішніх справ про рішення не пізніше, як за 3 місяці до дня звільнення. У рапорті має бути вказана причина звільнення та дата бажаного звільнення.

Натомість Шевцов у рапорті не вказав поважних причин, які перешкоджають проходженню публічної служби. Дати теж не зазначив.

Відтак Верховний Суд вирішив, що Шевцова не могли звільнити з поліції до того, як закінчиться 3-місячний термін.

До слова, постанова про поновлення Шевцова вже набрала чинності.

Зверніть увагу! Шевцов звернувся до ОАСК у липні 2016. У позові про поновлення на посаді відповідачами були Нацполіція України та ГУНП у Вінницькій області.

Що відомо про Шевцова