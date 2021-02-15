Верховный суд пока не будет рассматривать иск телеканала ZIK: дали 10 дней на исправление
Верховный суд 15 февраля оставил иск телеканала ZIK по санкциям без рассмотрения. Истцу дали 10 дней, чтобы устранить недостатки.
Источник:Верховный суд
Иск от ООО "Телерадиокомпания" новые коммуникации" поступил в суд 12 февраля.
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Почему иск оставили без рассмотрения
- Решение приняли, потому что деньги, которые истец должен был перечислить на уплату судебного сбора, не поступили на счет. Поэтому он должен доказать, что заплатил.
- Кроме этого, истец не предоставил доказательств, которые бы подтверждали необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к делу как третьих лиц.
Блокировка медведчуковских телеканалов: что известно
- СНБО 2 февраля применил санкции против соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Поэтому его каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали.
- Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО наложить санкции. Причина – многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.
- Кстати, нардеп Роман Лозинский заявил, что у журналистов заблокированных медведчуковских каналов забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде.
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