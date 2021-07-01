"Суд меня похоронил": в Полтаве мужчину признали мертвым при жизни

Анатолий Маковский, 45-летний житель Полтавы, хотел восстановить идентификационный код (индивидуальный налоговый номер). А когда пошел в соответствующие государственные учреждения, то узнал: юридически он мертв.

А об этом свидетельствует законно оформленное свидетельство о смерти. Причем мертвым его признали уже более 10 лет назад – такое решение принял Шишацкий районный суд в 2010.

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Суд признал мужчину мертвым, хотя тот спокойно жил в Полтаве

Что интересно, формально здесь нет ошибки: заявление с просьбой признать мужа умершим подала его жена, потому что не было с ним связи более 3 лет. Суд встал на сторону женщины, и постановил выдать свидетельство о смерти.

Юридически "мертвый" Анатолий Маковский подтвердил: действительно, с женщиной не общался, но спокойно жил в Полтаве. Что не так и сложно было бы проверить, если б суд это сделать захотел.

Мне звонят, говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвы". Суд похоронил. Я в шоке,

– рассказал о своем необычом опыте Маковский.

Между тем судья Виктор Рябченко, который и принимал это решение, комментировать его под запись отказался. Но показал копию документа, который засвидетельствовал:

Заявление об объявлении Анатолия Маковского умершим подала его жена.

Она хотела оформить пенсию в связи с потерей кормильца.

Кормильцем жены и сына был муж, а он якобы исчез в 2007 году.

Маковский этими заявлениями жены возмущен: "На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, но нет! Это три года они просто просидели, и думают: "Да судимый, может где-то сидит, а может убили".

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Мужчина говорит, что суд должен был проверить информацию, а не принимать безосновательное решение. Такого же мнения и его адвокаты. Сейчас вопрос будут решать опять-таки через суд.