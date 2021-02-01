Суд по делу сбития МН17: когда состоится следующее заседание и какие вопросы будут рассматривать
Первое заседание в 2021 году по делу сбития малазийского боинга должно состояться 7 июня. Как заявил посол Украины Всеволод Ченцов, суд должен рассмотреть дело по существу.
Источник: "Укринформ"
Дипломат выразил надежду, что слушания по существу начнутся 7 июня 2021 года, как объявил суд в декабре 2020-го.
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Ченцов отметил, что к 2020 году состоялись технические слушания, которые закончились в ноябре. По его словам, очень важно, что несмотря на коронавирус и усиленные карантинные меры суд продолжается.
Во время предыдущего блока суд заслушал показания экспертов и изучил материалы, связанные с осмотром реконструкции обломков.
Какие вопросы будут рассматривать в июне 2021 года
- Оружие, которым сбили самолет.
- Место запуска ракеты.
- Роль четырех подсудимых.
Он также отметил, что под проведение четвертого блока слушаний по делу МН17 запланировано почти весь 2021 год, за исключением августа, октября и декабря.
Как обстоит дело сбития МН17
- Международная следственная группа установила, что самолет сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит россиянам.
- 19 июня 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения "Бука".
- Среди них: экс-офицер ФСБ и бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, генерал ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов. Все они являются гражданами России. А также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
- Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.
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