Первое заседание в 2021 году по делу сбития малазийского боинга должно состояться 7 июня. Как заявил посол Украины Всеволод Ченцов, суд должен рассмотреть дело по существу.

Источник: "Укринформ"

Дипломат выразил надежду, что слушания по существу начнутся 7 июня 2021 года, как объявил суд в декабре 2020-го.

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Ченцов отметил, что к 2020 году состоялись технические слушания, которые закончились в ноябре. По его словам, очень важно, что несмотря на коронавирус и усиленные карантинные меры суд продолжается.

Во время предыдущего блока суд заслушал показания экспертов и изучил материалы, связанные с осмотром реконструкции обломков.

Какие вопросы будут рассматривать в июне 2021 года

Оружие, которым сбили самолет. Место запуска ракеты. Роль четырех подсудимых.

Он также отметил, что под проведение четвертого блока слушаний по делу МН17 запланировано почти весь 2021 год, за исключением августа, октября и декабря.

Как обстоит дело сбития МН17

Международная следственная группа установила, что самолет сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит россиянам.

который принадлежит россиянам. 19 июня 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения "Бука".

Среди них: экс-офицер ФСБ и бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, генерал ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов. Все они являются гражданами России. А также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

экс-офицер ФСБ и бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, генерал ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов. Все они являются гражданами России. А также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.



Авиакатастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала