СБУ обвиняет Евгения Шевченко в создании незаконной военизированной группировки и в поставке запчастей для ВСУ из России. Ветеран прибыл в суд для избрания ему меры пресечения, однако заседание перенесли.

Оно состоится в 14:00 в пятницу, 26 марта. Другого подозреваемого по этому делу, Александра Новикова отправили под круглосуточный домашний арест.

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Заметим, что Новиков – бывший боец батальона "Донбасс". Его позывной – "Хаммер". В Печерском суде отказали СБУ и Генпрокуратуре в его аресте.

Накануне Новикову разбили лицо при задержании. Адвокат ветерана подчеркнул, что при этом Новиков не оказывал сопротивления, а причины избиения – неизвестны.

Шевченко об обвинениях СБУ

Евгений Шевченко убежден, что это дело связано с его интервью изданию Bellingcat, а также нападками на главу НАБУ Артема Сытника.

Справка. В Bellingcat работают над документальным фильмом о вероятном срыве операции по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Ветеран убежден, что его отправят в СИЗО по распоряжению Андрея Ермака, главы ОП. В то же время, по его мнению, у следствия против него нет доказательств.

Коротко о деле Семенченко и Шевченко