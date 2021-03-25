Суд над Евгением Шевченко перенесли, Новиков - под домашним арестом
СБУ обвиняет Евгения Шевченко в создании незаконной военизированной группировки и в поставке запчастей для ВСУ из России. Ветеран прибыл в суд для избрания ему меры пресечения, однако заседание перенесли.
Источник:24 канал
Оно состоится в 14:00 в пятницу, 26 марта. Другого подозреваемого по этому делу, Александра Новикова отправили под круглосуточный домашний арест.
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Заметим, что Новиков – бывший боец батальона "Донбасс". Его позывной – "Хаммер". В Печерском суде отказали СБУ и Генпрокуратуре в его аресте.
Накануне Новикову разбили лицо при задержании. Адвокат ветерана подчеркнул, что при этом Новиков не оказывал сопротивления, а причины избиения – неизвестны.
Шевченко об обвинениях СБУ
Евгений Шевченко убежден, что это дело связано с его интервью изданию Bellingcat, а также нападками на главу НАБУ Артема Сытника.
Ветеран убежден, что его отправят в СИЗО по распоряжению Андрея Ермака, главы ОП. В то же время, по его мнению, у следствия против него нет доказательств.
Коротко о деле Семенченко и Шевченко
- СБУ объявила о прекращении деятельности так называемой "частной военной компании". Поэтому Семенченко и Шевченко объявили о подозрении.
- Кроме этого, им вменяют возможную организацию противоправной схемы по ввозу военных запчастей и товаров из России.
- 25 марта СБУ обнародовала дополнительные доказательства по делу – предоставили аудиозапись разговоров и обнародовали переписку фигурантов.
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