Измаильский суд Одессы 4 марта перенес рассмотрение дела о развращении несовершеннолетних. Все потому, что воспитанниц детдома, которых мог насиловать директор Виктор Проценко, не было в зале суда и никто не знает, где они.

Дело о растлении несовершеннолетних передали в суд еще 17 февраля, однако 4 марта подготовительное заседание перенести на 19 марта.

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Почему заседание перенесли

В зале суда представители стороны обвинения узнали, что пострадавшие девочки уже не являются подопечными детдома, а об их местонахождении никто не знает.

На заседании присутствовали также адвокаты детей, однако срок их полномочий истек. Он распространялся только на период досудебного расследования. При этом никто из них не смог сказать, где именно находятся девочки. Не могла ответить на этот вопрос и воспитательница детдома Ирина Бондаренко.

Поэтому прокуратуре поручили в течение двух недель разыскать детей и их законных представителей.

Где находятся дети

По словам волонтеров, две пострадавшие девочки сейчас живут в приемных семьях (неизвестно на каких условиях – опекунства или усыновления), а третья – переведена в Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка.

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Подозреваемый нанял трех адвокатов

Интересы Виктора Проценко представляют сразу 3 адвокатов: Людмила Чемоширянова, Петр Гупало и Татьяна Шевченко. Кстати, сначала они хотели сделать отвод группы прокуроров. Однако суд признал их доводы неубедительными и отклонил ходатайство.

В чем подозревают Виктора Проценко

В сентябре 2020 года в Измаиле вспыхнул скандал. Врач детдома заметила странные следы на половых органах одной из воспитанниц.

По данным следствия, в течение 2018 – 2020 годов Проценко по вечерам приводил в свой кабинет 3 девочек в возрасте 5 – 7 лет.

Он заманивал детей играми, мультфильмами и сладостями, а дальше, вероятно, совершал в отношении них сексуальное насилие.

Заметим, что в декабре суд взял Проценко под стражу, однако тот вышел после внесение залога – 168 тысяч гривен.