Боевика сводных российско-оккупационных группировок оставили без реального срока заключения. 16 декабря судьи признали его виновным в совершении тяжких преступлений.

Об осуждении террориста, который принимал участие в боевых действиях против украинских военных сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области. Крайне мягкое наказание судьи избрали преступнику из-за того, что он признал свою вину.

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Также террорист якобы способствовал следователям и разоблачил своих сообщников.

Несовершеннолетний боевик

По данным следователей, злоумышленник присоединился в ряды оккупационных войск еще в 2014 году, когда ему исполнилось 17. Россиян тот факт, что воевать за них будет несовершеннолетний, никак не возмущал. Тем более, что в начале агрессии оккупанты широко привлекали детей для участия в боевых действиях – чтобы обвинять ВСУ в гибели подростков, выдавая их за некомбатантов.

Ставил растяжки

Сначала боевик дежурил на блокпостах и в расположении батальона "Призрак". Затем – перешел в "милицию" и числился в батальоне территориальной обороны и мотострелковой бригаде.



Террорист в форме армии РФ / Фото пресс-службы прокуратуры Луганской области

Был преступник и разведчиком. На заданиях он наблюдал за позициями войск ВСУ и собирал информацию об их перемещении. Кроме того, террорист участвовал в установлении растяжек.

Условное наказание

Отказываться от службы на Россию мужчина, судя по всему, не собирался. В октябре 2020 его задержали при попытке пересечения линии разграничения вне пунктов пропуска. Он пытался попасть к родственникам.

За совершенные преступления боевика приговорили к 5 годам лишения свободы, но заменили отбывание срока заключения на 2 года условного наказания.