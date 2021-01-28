Подозреваемых в причастности к убийству ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой и ряду других громких заказных убийств не держат под стражей. Такие решения принял суд.

Источник: "Украинская правда"

По меньшей мере восемь человек, которых следствие считает причастными к банде, что совершала громкие преступления, не держат под стражей. Об этом свидетельствуют обнародованные в Едином государственном реестре судебных решений постановления суда.

Напомним, в декабре 2020 На месте убийства Амины Окуевои в Глевахе открыли мемориал: фото, видео

В каких преступлениях подозревают участников группы, которых выпустил суд

Участников бандформирования подозревают в причастности к убийствам:

Бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году.

Директора компании "Caparol Украина" Павла Заможного в 2016 году (его расстреляли из огнестрельного оружия.).

Активистки и ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой в 2017 году (около Глевахи обстреляли ее автомобиль).

Начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году (зарезали ножом в спину).

Этот список не полный, в судебных решениях вспоминают и о деле 2013 года. По версии следствия, большинство преступлений совершены из-за конфликтов в бизнесе.

Кто из группировки вышел на свободу, а кто до сих пор под стражей

Игорь Редькин, которого правоохранители считают организатором банды: в январе 2021 суд продлил ему срок содержания под стражей.

Андрей Кравченко: 9 декабря 2020 истек срок ареста по делу 2016 года. Решений о продлении этого ареста в реестре нет. По делу 2013 года, в котором Кравченко тоже подозреваемый, 29 декабря суд мужчину под стражу не заключил.

В тот же день, 29 декабря, суд отказался арестовать еще 3 фигурантов дела 2013 года. Был и ли они под стражей раньше – неизвестно.

У шестого фигуранта – арестован по делу 2016 года – срок содержание под стражей истек 12 января. По этому делу решения нет, но в деле 2013 года его суд отправил под домашний арест.

Еще троих подозреваемых отправили под домашний арест в декабре 2019. Но с весны 2020 меры пресечения для них не продолжали.