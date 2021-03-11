Высший антикоррупционный суд отменил постановление детектива о приостановлении расследования в отношении беглого президента Виктора Януковича. Все потому, что документ не соответствует требованиям закона.

Суд решил продолжить досудебное расследование по делу Януковича. Соответствующее решение одобрили 9 марта.

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Почему постановление детектива отменили

Во время рассмотрения жалобы на постановление детектива о приостановлении досудебного расследования, судья должен установить, соответствует ли обжалуемое постановление требованиям закона. Кроме того, оно должна основываться на принципах уголовного производства, с точки зрения формальных и содержательных критериев.

Заслушав участников судебного процесса, судья пришла к выводу, что из содержания постановления невозможно установить мотивы следствия.

Детектив не предоставил документов

Обжалуемое постановление состоит из фабулы уголовного правонарушения и одного предложения. В нем говорится о выполнении всех необходимых и возможных следственных и других процессуальных действий, а также действий в рамках международного сотрудничества.

Детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества,

– заявили в ВАКС.

Там добавили, что из-за этого у следственного судьи нет возможности установить какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования.

"А также каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается бывший Президент Украины", – отметили в судье.

Обратите внимание! 26 октября 2020 года отказал в заочном аресте Януковича, из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.