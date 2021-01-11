Суд отменил люстрацию главного следователя МВД времен Майдана: он снова хочет в ведомство
Окружной админсуд Киева принял решение убрать из списка люстрированных Николая Чинчина. Во времена Майдана он руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.
Чинчин уже не в списке люстрированных: как ему это удалось
Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы изъять из реестра люстрированных информацию о Чинчине. Об этом говорится в решении ОАСК от 4 января.
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Осенью 2020 года Чинчин пробовал снова устроиться на работу в МВД. Подавался он на должность главного специалиста департамента персонала.
Интересно, что Чинчин успешно прошел отбор по назначению на должность на период карантина. Но получил отказ из-за пребывания в реестре люстрированных. Тогда Чинчин и обратился в суд.
Окружной админсуд сослался на нормы украинского и международного законодательства. В частности, относительно того, что необходимость люстрации должна быть доказана в каждом конкретном случае.
Мол, власть не предоставила доказательств, что Чинчин способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, подрыву основ нацбезопасности или противоправному нарушению прав человека.
ОАСК удовлетворил требования бывшего силовика
- признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности;
- обязал компенсировать ему 1,7 тысячи гривен судебного сбора деньгами МВД.
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Что известно о работе Чинчина во времена Майдана
- В 2010 – 2013 годах он работал в донецкой, киевской и Генеральной прокуратуре.
- В 2013 году он стал заместителем начальника Главного следственного управления МВД, руководил управлением по расследованию тяжелых преступлений.
- В августе 2013 года возглавил ГСУ, на этом посту Чинчин оставался до конца Революции Достоинства.
- Поэтому попал под люстрацию.
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