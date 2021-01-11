Окружной админсуд Киева принял решение убрать из списка люстрированных Николая Чинчина. Во времена Майдана он руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.

Чинчин уже не в списке люстрированных: как ему это удалось

Суд обязал МВД обратиться в Министерство юстиции, чтобы изъять из реестра люстрированных информацию о Чинчине. Об этом говорится в решении ОАСК от 4 января.

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Осенью 2020 года Чинчин пробовал снова устроиться на работу в МВД. Подавался он на должность главного специалиста департамента персонала.

Интересно, что Чинчин успешно прошел отбор по назначению на должность на период карантина. Но получил отказ из-за пребывания в реестре люстрированных. Тогда Чинчин и обратился в суд.

Окружной админсуд сослался на нормы украинского и международного законодательства. В частности, относительно того, что необходимость люстрации должна быть доказана в каждом конкретном случае.

Мол, власть не предоставила доказательств, что Чинчин способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, подрыву основ нацбезопасности или противоправному нарушению прав человека.

ОАСК удовлетворил требования бывшего силовика

признал противоправным и отменил приказ МВД от 2020 года, которым Чинчину отказали в должности;

обязал компенсировать ему 1,7 тысячи гривен судебного сбора деньгами МВД.

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Что известно о работе Чинчина во времена Майдана