Апелляционный суд отменил приговор об экстрадиции в США американского добровольца "Правого сектора" Крейга Лэнга. Известно, что мужчина воевал на Донбассе на стороне украинской армии.

Такое известие сообщил адвокат добровольца Лэнга Дмитрий Моргун. Суд отменил экстрадицию 23 февраля.

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Адвокат отметил, что решение об экстрадиции отменили, но защита продолжается. Он добавил, что полный текст решения суда будет 2 марта. В комментарии "Радио Свобода" Моргун заявил, что Офис генерального прокурора Украины в дальнейшем "что-то с этим будет делать", а работа по этому делу завершена частично.

По словам адвоката, никаких обвинений в Украине Лэнгу не выдвинули, в отношении него длится только экстрадиционная проверка на 2 экстрадиционных запроса от правительства США.

Что известно про Крейга Лэнга

Крейг Лэнг – это бывший американский военный, участвовавший в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

В 2015 году он приехал в Украину и присоединился к "Правому сектору". Больше года он воевал на Донбассе на стороне украинской армии.

В 2016 году Лэнг подписал контракт с Вооруженными силами Украины, служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев оставил службу.

в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев оставил службу. На родине американца подозревают в разбое и умышленном убийстве супругов в штате Флорида в 2018 году. Он якобы договорился продать им оружие, а когда те приехали на место, ограбил и убил.

супругов в штате Флорида в 2018 году. Он якобы договорился продать им оружие, а когда те приехали на место, ограбил и убил. В сентябре 2020 года адвокат Лэнга сообщил, что американца хотят экстрадировать в США, где ему грозила бы смертная казнь.

Ранее Лэнг подал 2 заявления на предоставление статуса беженца, второе суд не рассмотрел. По первой продолжается судебное разбирательство в Верховном суде. Во время одного из судебных заседаний доброволец попросил у суда защиты и статус беженца.