Кассационный админсуд Верховного суда завершил рассмотрение одного из дел по применению санкций к телеканалам. Судьи не считают, что соответствующий указ президента нарушает права граждан.

Рассмотрение дела завершили 19 марта. Истец оспаривал указ Зеленского, которым глава государства ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака и ряда его телеканалов. Новость дополняется...