Суд отказался признать санкции против каналов Медведчука нарушением прав
Кассационный админсуд Верховного суда завершил рассмотрение одного из дел по применению санкций к телеканалам. Судьи не считают, что соответствующий указ президента нарушает права граждан.
Источник:фейсбук Верховного суда
Рассмотрение дела завершили 19 марта. Истец оспаривал указ Зеленского, которым глава государства ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака и ряда его телеканалов.
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