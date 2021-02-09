Прокуроры штата Нью-Йорк не смогут возобновить в суде рассмотрение дела против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа и советника Виктора Януковича Пола Манафорта. Его 23 декабря 2020 года помиловал 45-й президент США.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Такое решение принял Апелляционный суд округа Нью-Йорк ввиду того, что обвинения выдвинуты Манафорту уже были предметом судебного решения федерального уровня. Бывший глава предвыборного штаба Трампа был осужден за финансовые и налоговые преступления, в частности, связанные с его деятельностью в Украине, и дачу ложных показаний.

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Второй импичмент Дональду Трампу

9 февраля в американском Сенате стартовал судебное разбирательство уже второго дела об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа этот раз за подстрекательство к мятежу. Юрист по национальной безопасности Брэдли Мосс рассказал, что самые сильные аргументы против Дональда Трампа это его слова, но это также его сильнейший защиту из-за того, как связно он говорит.

Что известно об импичменте Трампа?

13 января палата представителей Конгресса США 13 января палата представителей Конгресса США объявила 45-му президенту импичмент. Все потому, что 6 января Трамп якобы призвал своих сторонников выйти под Капитолий, что в итоге и произошло и переросло столкновения с трагическими последствиями . 25 января резолюцию об импичменте передали в Сенат.

Facebook против фейков о вакцинах

В компании Facebook заявили, что будут блокировать ложные публикации по вакцины против COVID-19 и другие вакцины. Такими, которые не соответствуют действительности, можно считать утверждение, что вакцины вызывают аутизм у детей, что ли безопаснее заразиться коронавируса, переболеть, чем получить вакцину.

Справка. Уже в феврале Украина должна получить 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax. По его словам, вакцинация – это билет для возвращения к привычной жизни.

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