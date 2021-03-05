Адвокаты Татарова ранее в суде заявили, что сообщение о подозрении было с нарушением норм закона. Поэтому подали обжалование на вручение подозрения.

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Подозрение не обжаловали

В Центре противодействия коррупции отметили: таким решением суд утверждает: подозрение Татарову вручено надлежащим образом, а исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук имел право ее подписывать. Однако само дело могут вскоре закрыть из-за истечения сроков, говорят в огранизации.

Плохая новость. По делу завершены сроки и шансов на его спасение не найти. А все благодаря Зеленскому, Венедиктовой и другим защитникам Татарова,

– написали в "Центре противодействия коррупции".

Дело Татарова: главное