Суд отказался отменять подозрение Татарову
Олег Татаров пытался обжаловать вручение ему подозрения в коррупции. Однако Шевченковский суд Киева не принял решение в его пользу.
Источник:"Центр противодействия коррупции"
Адвокаты Татарова ранее в суде заявили, что сообщение о подозрении было с нарушением норм закона. Поэтому подали обжалование на вручение подозрения.
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Подозрение не обжаловали
В Центре противодействия коррупции отметили: таким решением суд утверждает: подозрение Татарову вручено надлежащим образом, а исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук имел право ее подписывать. Однако само дело могут вскоре закрыть из-за истечения сроков, говорят в огранизации.
Плохая новость. По делу завершены сроки и шансов на его спасение не найти. А все благодаря Зеленскому, Венедиктовой и другим защитникам Татарова,
– написали в "Центре противодействия коррупции".
Дело Татарова: главное
- Олег Татаров – замглавы Офиса Президента Андрея Ермака – 18 декабря объявили подозрение в участии в коррупционной схеме.
- Речь идет о раздавании имущества "Укрбуд", с которым связан экс-нардеп Максим Микитась. Микитась заявил, что именно Татаров был посредником в передаче взятки.
- В декабре 2020 года дело Татарова забрали с Национального антикоррупционного бюро и передали в Государственное бюро расследований.
- Татаров пытается оспорить вручениея ему подозрения в суде. В то же время на судебные заседания политик не приходит.
- Он считает подозрение НАБУ "личной местью" директора НАБУ Артема Сытника.
- Кроме того, Татаров – чиновник времен Виктора Януковича. Он был заместителем начальника ГУ МВД.
- Во времена Майдана он регулярно рассказывал, что майдановцы сами по себе стреляли, а оружия у правоохранителей не было
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