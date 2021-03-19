Приморский суд Одессы отказал в ходатайстве о немедленном освобождении Сергея Стерненко из-под стражи. Соответствующее решение приняла судья Лариса Ершова.

Заметим, что ходатайство об освобождении Стерненко согласились рассмотреть только с третьего раза. Адвокаты в нем ссылались на статью 206 Уголовно-процессуального кодекса.

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Эта статья предусматривает, что любой следственный судья обязан освободить лицо, которое находится под стражей незаконно, в частности – на основании приговора, который не вступил в законную силу и остановлен в исполнении.

"Судья Ершова своевольно оставила Стерненко под стражей", – сообщили в публикации на фейсбук-странице активиста.

Пользователи соцсети выразили возмущение таким решением. В частности, они пишут, что это – последний гвоздь в украинское правосудие, а также требуют справедливости и свободы Стерненко.

Обратите внимание! Когда адвокаты подавали такое же ходатайство 5 марта, следственный судья не рассмотрел его, потому что "не заметил" активиста в зале суда.

Что известно о приговоре Стерненко: основное

23 февраля активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения из-за якобы похищения депутата Сергея Щербича.

Следствие считает, что Стерненко с сообщником похитили его, чтобы завладеть деньгами – речь идет о 300 гривен.

При этом, сам Щербич ни разу в течение более чем 5 лет не пришел на судебное заседание по этому делу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на дату оглашения приговора. В этот день отмечает свой праздник российская армия.

Стерненко взяли под стражу сразу в зале суда. После этого по всей Украине вспыхнули протесты в его поддержку.

Сам активист считает решение суда политически мотивированным. Он уже подал на него апелляцию.



Что стоит знать о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала