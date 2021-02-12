Директор и администратор: суд оставил под стражей подозреваемых по делу о пожаре в Харькове
Ольга Кравченко и Игорь Мирончук – подозреваемые по делу о пожаре в пансионе для пожилых людей "Золотое время" – останутся под стражей. Решение принял апелляционный суд Харькова.
Источник:Харьков Times
Жалобы еще 2 подозреваемых суд рассмотрит до конца февраля. Очевидно, речь о владельце сгоревшего пансиона Славике Акопяна и арендаторе дома "Золотого времени" Вячеславе Кравченко.
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Что известно об апелляции Кравченко
- Ольга Кравченко – директор пансиона "Золотое время".
- Киевский районный суд Харьков 23 января избрал ей меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей.
- Рассмотрении апелляции Кравченко прошло в режиме видеоконференции. Она вышла на связь из СИЗО.
- Адвокат просил изменить меру пресечения Кравченко на круглосуточный домашний арест или отпустить подозреваемого под залог.
- Защита настаивала, что нет никаких рисков от пребывания женщины вне стен СИЗО.
- Кроме того, адвокат заявил, что Кравченко якобы сама пострадала из-за недобросовестного владельца помещения. Речь о здании "Золотого времени", которое подозреваемая арендовала.
- Адвокат также отметил, что Кравченко недавно сделали операцию на колене. Сейчас она ходит только на костылях.
- В то же время прокурор заявил: именно подозреваемая управляла домом престарелых. Она не сделала ничего, чтобы сделать помещение безопасным.
- Суд принял решение не удовлетворять апелляционную жалобу Кравченко.
Что известно об апелляции Мирончука
- Игорь Мирончук – администратор в "Золотом времени".
- Суд 23 января также избрал ему меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей.
- В апелляции адвокаты просили заменить содержание под стражей домашним арестом.
- Защитники настаивали, что Мирончук якобы не имел доступа к деньгам "Золотого времени", поэтому не мог принимать важные решения. В частности, по пожарной безопасности.
- Адвокат назвал Мирончука бывшим наркозависимым, которого Кравченко беззастенчиво использовала.
- Кроме того, аргументом для домашнего ареста защитники назвали то, что Мирончук добровольно сотрудничал со следствием и сам пришел в полицию.
- В то же время прокуроры назвали избранную меру пресечения справедливой и обоснованной. По данным следователей, именно Мирончук отдал распоряжение о функционировании пансиона. Он имел все необходимые полномочия, а также – доступ к деньгам "Золотого времени".
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- Пожар в пансионе для пожилых людей "Золотое время" вспыхнул 21 января.
- В огне погибли 16 человек.
- 22 января в Харьков прибыл президент Владимир Зеленский. Он посетил пострадавших и отметил необходимость реформировать глобальную систему.
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