Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на подозрение на COVID-19
Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко. И это несмотря на то, что у подозреваемого недавно существенно ухудшилось самочувствие.
Соответствующее решение суд принял на заседании 17 декабря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на COVID-19.
Что известно о состоянии здоровья Антоненко
- Сторона защиты отметила, что у одного из адвокатов Антоненко подтвержден диагноз COVID-19, другой адвокат сейчас находится на самоизоляции и ожидает результаты теста.
- Адвокат Антоненко отметил, что кроме хронических заболеваний, его подзащитный также имеет риски заболеть коронавирусом.
- Суд также допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания относительно здоровья Антоненко. Врач отметил, что состояние Антоненко может ухудшиться.
- Сторона обвинения заявила, что в СИЗО есть медицинская часть, которая может оказать помощь, и нет оснований удовлетворять ходатайство.
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Андрей Антоненко уже почти год находится за решеткой. В прошлом году 12 декабря правоохранители задержали его, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.
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