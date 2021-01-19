Суд оставил Антоненко под стражей, несмотря на состояние здоровья
Шевченковский райсуд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Защита просила изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем Антоненко.
У Антоненко, отмечали защитники, есть, в частности, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Служители Фемиды ходатайство адвокатов отклонили.
Из-за неявки одного из защитников рассмотрение дела подозреваемых в убийстве Павла Шеремета отложили до 2 февраля. Именно в этот день планируют начать изучение материалов.
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