Шевченковский райсуд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Защита просила изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем Антоненко.

У Антоненко, отмечали защитники, есть, в частности, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

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Служители Фемиды ходатайство адвокатов отклонили.

Из-за неявки одного из защитников рассмотрение дела подозреваемых в убийстве Павла Шеремета отложили до 2 февраля. Именно в этот день планируют начать изучение материалов.

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