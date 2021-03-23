Суд оставил Андрея Антоненко под стражей
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения 3 обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета до 21 мая. Андрей Антоненко остается под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, в отношении Яны Дугарь и в дальнейшем будет действовать мера пресечения в виде личного обязательства.
Источник:24 канал
Соответствующее решение суд принял 23 марта, удовлетворив ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для фигурантов дела.
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Позиции защиты и обвинения
Защита просила об изменении меры пресечения для Антоненко и Кузьменко на взятие на поруки. Однако суд решил не удовлетворять эти ходатайства.
При этом всем 3 фигурантам продлили меры пресечения
- Андрея Антоненко оставили под стражей;
- Юлия Кузьменко будет находиться под домашним арестом;
- в отношении Яны Дугарь будет действовать мера пресечения в виде личного обязательства.
Меры пресечения продлили еще на 2 месяца – до 21 мая.
На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, еще можно подать апелляцию.
Следующее судебное заседание состоится 30 марта, в 14.00.
Что известно о заседании суда
- Суд 23 марта исследовал 4 том материалов дела. В частности, изучали материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов. На заседании присутствовал и Антоненко.
- На предыдущее его не доставили из-за вспышки коронавируса среди сотрудников Нацгвардии, которые должны были конвоировать мужчину.
- Кроме того, за несколько часов до заседания под зданием суда появились десятки правоохранителей.
Дело Шеремета: основное
- Певца Андрея Антоненко (псевдоним Riffmaster) подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Он уже более года находится в СИЗО, из-за чего получил существенные проблемы со здоровьем.
- Адвокаты неоднократно просили о смягчении меры пресечения, но суд регулярно в этом отказывает. Последний раз обращение отклонили 10 февраля.
- Другим 2 подозреваемым – Яне Дугарь и Юлии Кузьменко – избрали более мягкие меры пресечения: Кузьменко находится под домашним арестом, а Дугарь имеет определенные судом обязательства.
- В поддержку подозреваемых регулярно проводят акции протеста.
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