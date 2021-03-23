Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения 3 обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета до 21 мая. Андрей Антоненко остается под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, в отношении Яны Дугарь и в дальнейшем будет действовать мера пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее решение суд принял 23 марта, удовлетворив ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для фигурантов дела.

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Позиции защиты и обвинения

Защита просила об изменении меры пресечения для Антоненко и Кузьменко на взятие на поруки. Однако суд решил не удовлетворять эти ходатайства.

При этом всем 3 фигурантам продлили меры пресечения

Андрея Антоненко оставили под стражей;

оставили под стражей; Юлия Кузьменко будет находиться под домашним арестом;

будет находиться под домашним арестом; в отношении Яны Дугарь будет действовать мера пресечения в виде личного обязательства.

Меры пресечения продлили еще на 2 месяца – до 21 мая.

На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, еще можно подать апелляцию.

Следующее судебное заседание состоится 30 марта, в 14.00.

Что известно о заседании суда

Суд 23 марта исследовал 4 том материалов дела. В частности, изучали материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов . На заседании присутствовал и Антоненко.

проведенных в рамках досудебного расследования . На заседании присутствовал и Антоненко. На предыдущее его не доставили из-за вспышки коронавируса среди сотрудников Нацгвардии, которые должны были конвоировать мужчину.

Кроме того, за несколько часов до заседания под зданием суда появились десятки правоохранителей.

Дело Шеремета: основное