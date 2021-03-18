Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывашего нардепа Сергея Пашинского. Его подозревали в ранении Вячеслава Химикуса в 2016 году.

По данным суда, обвинение не доказало вину Пашинского. Сам политик после решения суда заявил, что полностью оправдан.

Прокурор по делу Рябошапко умышленно квалифицировал инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал, чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение,

– заявил бываший нардеп.

Он подчеркнул, что его оправдание – это, дескать, первый шаг в очищении лица от лжи, которая была "инспирирована Россией".

Кстати, суд также решил вернуть Пашинскому его пистолет.

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