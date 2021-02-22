Суд обрав запобіжний захід скандальній стоматологині з Рівного
У понеділок, 22 лютого, суд обрав запобіжний захід рівненській стоматологині у вигляді особистого зобов’язання. Лікарку підозрюють у насиллі над маленькими пацієнтами.
Источник:Телеграм МВС України
Стоматологиня має прибувати до суду за кожною вимогою.
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Окрім того, підозрювана зобов'язана не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає. Також суд поставив стоматологині ще одну вимогу.
Утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом,
– мовиться у повідомленні.
Скандал у дитячій стоматології на Рівненщині: деталі
- Жителька Рівного поділилася у мережі світлиною власної дитини після відвідин лікарки. Шия та руки 5-річної дівчинки були вкриті гематомами.
- У коментарях маму підтримали багато користувачів фейсбуку. Вони заявили, що їхні діти теж постраждали від насилля з боку рівненської стоматологині.
- Поліція розпочала розслідування справи.
- Сама стоматологиня спростовувала свою вину. Водночас напередодні вручення підозри жінка загадково зникла. Документ вручили її батькові.
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