Суд апелляционной инстанции будет обязан отменить приговор одесскому активисту Сергею Стерненко. Самая главная причина – нет никаких оснований для его заключения.

Это в программе "Между прочим" заявил адвокат Маси Найем. Он отметил, что, к сожалению, нет юридических инструментов для того, чтобы провести заседание в Киеве, а не Одессе.

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"Я уверен, что суд апелляционной инстанции будет обязан отменить этот приговор. Там нет оснований, такого события не было. Сергей не виноват в этом деле – для меня это 100% понятно", – заверил Найем.

По его словам, все материалы доказывают, что при таких доказательствах невозможно обвинять Сергея.

Апелляция отменит приговор, если она будет действовать законно,

– добавил адвокат.

Также Найем отметил, что никто не ожидал столь масштабных протестов в поддержку Стерненко. Он выразил надежду, что позиция украинцев каким-то образом повлияет на тех, кто принимает решения.

"Активисты собираются на 8 или 9 марта. Если тогда опять не будет реакции президента, то это может привести к насилию", – предположил Найем.

Почему апелляционную жалобу до сих пор не подали

Адвокаты до сих пор готовят апелляционную жалобу. Однако Найем заверил, что спешить – нет смысла.

"Надо объяснить обществу, что в течение 30 дней материалы дела в апелляцию не будут переданы, даже если мы подадим апелляционную жалобу сегодня. Такой порядок", – сказал он.

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Найем отметил, что после 30-дневного срока суд обязан в течение 3 дней передать материалы в Апелляционный суд, только тогда назначат рассмотрение.

"Примерно 25 – 28 марта будет понятно, когда состоится заседание относительно апелляции", – подытожил адвокат.

Найем рассказал детали относительно апелляции по делу Стерненко: видео

Стерненко осудили: коротко о главном

Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы. Также, согласно решению суда, конфискуют имущество.

Стерненко обвинили якобы в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича и краже 300 гривен.

Приговор возмутил общество – люди в разных городах вышли на массовые протесты. На Банковой даже произошли столкновения, в которых пострадали около 40 человек.

Активисты объявили бессрочную акцию.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала