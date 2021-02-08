Печерский суд Киева обязал провести проверку законности действий НАБУ и САП по факту объявления Александра Каськива в международный розыск. Каськив является фигурантом дела о хищении 259,2 миллиона гривен "Государственной инвестиционной компании".

Соответствующее решение принял следственный судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый еще 25 января. Об этом изданию рассказали источники в антикоррупционных органах.

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Судья фактически обязал генпрокурора совершить определенное действие: по результатам рассмотрения этого ходатайства обязать Департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора провести эту проверку,

– говорится в сообщении.

САП обжалует такое решение в Высшем антикоррупционном суде. Заседание должно было состояться еще 5 февраля, но тогда из Печерского суда не поступили материалы. Следующая дата – 16 февраля.

Что известно об Александре Каськиве

Александр является родным братом бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича Владислава Каськива.

В 2018 году Александра Каськива объявили в розыск.

Впоследствии суд заочно арестовал подозреваемого.

Обратите внимание! Владислав Каськив подписал фиктивное соглашение о строительстве в Крыму терминала сжиженного газа за миллиард долларов. Договор на камеры заключали с якобы испанской кампанией. Впоследствии, оказалось, что человек, который ставил подпись от испанской стороны, на самом деле был лыжным инструктором.