Печерский суд обязал проверить законность розыска брата одиозного Каськива
Печерский суд Киева обязал провести проверку законности действий НАБУ и САП по факту объявления Александра Каськива в международный розыск. Каськив является фигурантом дела о хищении 259,2 миллиона гривен "Государственной инвестиционной компании".
Источник:"Слово і Діло"
Соответствующее решение принял следственный судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый еще 25 января. Об этом изданию рассказали источники в антикоррупционных органах.
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Судья фактически обязал генпрокурора совершить определенное действие: по результатам рассмотрения этого ходатайства обязать Департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора провести эту проверку,
– говорится в сообщении.
САП обжалует такое решение в Высшем антикоррупционном суде. Заседание должно было состояться еще 5 февраля, но тогда из Печерского суда не поступили материалы. Следующая дата – 16 февраля.
Что известно об Александре Каськиве
- Александр является родным братом бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича Владислава Каськива.
- В 2018 году Александра Каськива объявили в розыск.
- Впоследствии суд заочно арестовал подозреваемого.
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