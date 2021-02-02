Суд обязал ГБР открыть производство на Венедиктову из-за часов Hublot, – активист
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по делу главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой. Касается оно часов марки Hublot, которые она не задекларировала.
Источник: фейсбук Александра Леменова
По словам юриста и эксперта в сфере антикоррупционной политики, общественного активиста Леменова, уголовное производство открыли по статье о незаконном использовании должностным лицом товарных знаков.
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Почему Венедиктова нарушила закон
- Юрист напомнил, что глава Офиса генпрокурора пришла на одно из заседаний с часами Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы.
- Хотя в 2016 году часы за более чем 10 тысяч евро все-таки были в декларациях. Однако затем глава Офиса генпрокуратуры о них официально "забыла", но по факту носила на руке.
- Впоследствии Венедиктова в научно-экспертном институте "оформила" документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов.
- После этого Леменов летом 2020 года подал заявление о преступлении. Однако тогда ему отказали во внесении его в Единый государственный реестр. Активист не сдался и подготовил заявление в суд.
И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство,
- рассказал Леменов.
Общественный активист добавил, что обратился с письмом в компанию Hublot как владельцу марки.
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