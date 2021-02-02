Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по делу главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой. Касается оно часов марки Hublot, которые она не задекларировала.

Источник: фейсбук Александра Леменова По словам юриста и эксперта в сфере антикоррупционной политики, общественного активиста Леменова, уголовное производство открыли по статье о незаконном использовании должностным лицом товарных знаков. Читайте также "Часы Венедиктовой": генпрокурор заявила о конфликте интересов в деле НАБУ Почему Венедиктова нарушила закон Юрист напомнил, что глава Офиса генпрокурора пришла на одно из заседаний с часами Hublot, которые забыла задекларировать в последние отчетные годы.

в последние отчетные годы. Хотя в 2016 году часы за более чем 10 тысяч евро все-таки были в декларациях. Однако затем глава Офиса генпрокуратуры о них официально "забыла", но по факту носила на руке.

все-таки были в декларациях. Однако затем глава Офиса генпрокуратуры о них официально "забыла", но по факту носила на руке. Впоследствии Венедиктова в научно-экспертном институте "оформила" документ, подтверждающий статус подделки ценных швейцарских часов.

ценных швейцарских часов. После этого Леменов летом 2020 года подал заявление о преступлении. Однако тогда ему отказали во внесении его в Единый государственный реестр. Активист не сдался и подготовил заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство,

- рассказал Леменов. Общественный активист добавил, что обратился с письмом в компанию Hublot как владельцу марки. Справка. В декларации чиновники должны указывать ценное движимое имущество, в том числе ювелирные украшения, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов (для декларации за 2019 год это 192 100 гривен).

Выдержка из ЕРДР / Фото из Фейсбука Александра Леменова