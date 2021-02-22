Суд снова объявил перерыв в подготовительном заседании по делу Кернеса
Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинников и Евгения Смицкого. Их подозревают в похищении участников Евромайдана.
Источник:Судебная власть Украины
Соответствующее решение принял Киевский районный суд Полтавы.
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Так, перерыв в деле объявили до 10 марта. Это связано с заявленными ходатайствами защитников обвиняемых и потерпевших.
Что известно о деле Кернеса
- Политика и его охранников обвиняют в похищении и истязании двух участников харьковского Евромайдана.
- В августе 2018 года дело закрыли. Однако Генпрокуратура и потерпевшие обжаловали такое решение.
- В января 2020 года суд удовлетворил апелляцию, однако подготовительное заседание отложили из-за болезни Кернеса.
- После смерти мэра его сыновья просили оправдать отца в деле.
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