Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинников и Евгения Смицкого. Их подозревают в похищении участников Евромайдана.

Соответствующее решение принял Киевский районный суд Полтавы. Читайте также Умер 2 месяца назад: когда Харьковский горсовет наконец лишит Кернеса полномочий Так, перерыв в деле объявили до 10 марта. Это связано с заявленными ходатайствами защитников обвиняемых и потерпевших. Обратите внимание! 17 декабря Кернес умер от коронавируса. Это случилось во время длительного лечения в немецкой клинике. Политик умер уже 2 месяца назад, однако его до сих пор официально не лишили полномочий мэра. Что известно о деле Кернеса Политика и его охранников обвиняют в похищении и истязании двух участников харьковского Евромайдана.

В августе 2018 года дело закрыли. Однако Генпрокуратура и потерпевшие обжаловали такое решение.

В января 2020 года суд удовлетворил апелляцию, однако подготовительное заседание отложили из-за болезни Кернеса.

После смерти мэра его сыновья просили оправдать отца в деле.