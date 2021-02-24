Не давите на суд, – глава прокуратуры Одесской области о протестах и приговоре Стерненко
Глава Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко отреагировал на приговор Сергею Стерненко. Он заявил, мол, решение суда вынесли благодаря "прямым доказательствам" вины подозреваемого.
Источник:Фейсбук Сергея Костенко
В видеообращении Костенко сказал, что стороне защиты предоставили все возможности для того, чтобы доказать невиновность своих подзащитных. При этом он добавил, что решение суда еще полностью не вступило в силу.
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"Этот приговор не вступил в законную силу, он должен быть проверен в соответствии с действующим законодательством Украины, а также в апелляционном порядке", – заявил он.
Реакция Костенко на протесты
В то же время глава Одесской областной прокуратуры прокомментировал протесты в городах Украины из-за решения относительно украинского активиста.
Он призвал граждан не оказывать "давление на суд". "Относительно уголовного процесса считаю недопустимым любые давления на украинский суд", – сказал Костенко.
Что известно о приговоре Стерненко
- Активиста Сергея Стерненко осудили за якобы похищение Сергея Щербича. Активист якобы совершил это, чтобы завладеть 300 гривнами Щербича.
- По словам Стерненко, Щербич – пророссийский коллаборационист и депутат от одесской партии "Доверяй делам", который находится под тотальным контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.
- Стерненко заметил, что сначала судья собирался оправдать его, однако впоследствии переписал обвинительное заключение.
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