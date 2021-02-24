Глава Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко отреагировал на приговор Сергею Стерненко. Он заявил, мол, решение суда вынесли благодаря "прямым доказательствам" вины подозреваемого.

В видеообращении Костенко сказал, что стороне защиты предоставили все возможности для того, чтобы доказать невиновность своих подзащитных. При этом он добавил, что решение суда еще полностью не вступило в силу.

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"Этот приговор не вступил в законную силу, он должен быть проверен в соответствии с действующим законодательством Украины, а также в апелляционном порядке", – заявил он.

Реакция Костенко на протесты

В то же время глава Одесской областной прокуратуры прокомментировал протесты в городах Украины из-за решения относительно украинского активиста.

Он призвал граждан не оказывать "давление на суд". "Относительно уголовного процесса считаю недопустимым любые давления на украинский суд", – сказал Костенко.

Обратите внимание! Во вторник, 23 февраля, в городах Украины граждане вышли на протест из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Больше всего людей собралось во Львове и Киеве.

Что известно о приговоре Стерненко