Суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи"
Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 100% акций и имущество предприятия "Мотор Сич". Соответствующее решение судьи приняли по материалам Службы безопасности Украины.
Источник:СБУ
Имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с обязательным определением управленческой компании, которая имеет государственную форму собственности.
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СБУ проводит досудебное расследование в отношении "Мотор Сичи"
Сейчас в СБУ осуществляют досудебные расследования в отношении предприятия по 2 направлениям:
- по признакам преступлений по диверсионной и подрывной деятельности в пользу России;
- по признакам преступлений о нарушении законодательства во время первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
Рабочие места на предприятии сохранят
Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" – вопрос национальной безопасности,
– рассказал председатель СБУ Иван Баканов.
В Службе безопасности отметили, что предприятие продолжит работу: рабочие места сохранят и выполнят все обязательства по заказам.
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