Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 100% акций и имущество предприятия "Мотор Сич". Соответствующее решение судьи приняли по материалам Службы безопасности Украины.

Имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с обязательным определением управленческой компании, которая имеет государственную форму собственности.

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СБУ проводит досудебное расследование в отношении "Мотор Сичи"

Сейчас в СБУ осуществляют досудебные расследования в отношении предприятия по 2 направлениям:

по признакам преступлений по диверсионной и подрывной деятельности в пользу России;

по признакам преступлений о нарушении законодательства во время первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Рабочие места на предприятии сохранят

Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" – вопрос национальной безопасности,

– рассказал председатель СБУ Иван Баканов.

В Службе безопасности отметили, что предприятие продолжит работу: рабочие места сохранят и выполнят все обязательства по заказам.