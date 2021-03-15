Суд избрал меру пресечения предполагаемому убийце Марии Борисовой
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонскоц области. Мужчину взяли под стражу.
Источник:24 канал
Вечером 14 марта следственный судья Херсонского городского суда принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 мая 2021 года, без права внесения залога.
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Суд рассмотрел ходатайство следователя
В городском суде Херсона отмечают, что судья рассмотрел ходатайство следователя полиции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сопряженном с изнасилованием.
Из ходатайства следователя усматривается, что 7 марта подозреваемый, находясь в селе Счастливое Херсонской области, вошел в доверие к Марии, отвел ее в неустановленное следствием место, где совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, после чего задушил.
Указанное лицо подозревается в совершении действий сексуального характера (изнасиловании), совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия и в умышленном противоправном причинении смерти малолетнему ребенку, связанном с изнасилованием.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: что известно
- Девочка исчезла 7 марта в селе Счастливом на Херсонщине. Она играла на улице, а вечером мать обнаружила, что Мария исчезла.
- В течение нескольких дней продолжались масштабные поиски. К ним присоединились полицейские, нацгвардейцы и волонтеры.
- 11 марта ребенка обнаружили мертвым в сарае. Тело было спрятано в белый полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.
- Ребенка задушили и, вероятно, изнасиловали.
- 12 марта Марию Борисову похоронили.
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