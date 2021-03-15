Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонскоц области. Мужчину взяли под стражу.

Вечером 14 марта следственный судья Херсонского городского суда принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 мая 2021 года, без права внесения залога.

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Суд рассмотрел ходатайство следователя

В городском суде Херсона отмечают, что судья рассмотрел ходатайство следователя полиции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сопряженном с изнасилованием.

Из ходатайства следователя усматривается, что 7 марта подозреваемый, находясь в селе Счастливое Херсонской области, вошел в доверие к Марии, отвел ее в неустановленное следствием место, где совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, после чего задушил.

Указанное лицо подозревается в совершении действий сексуального характера (изнасиловании), совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия и в умышленном противоправном причинении смерти малолетнему ребенку, связанном с изнасилованием.