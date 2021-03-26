Печерский районный суд Киева наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 изданий. Среди них - "Апостроф", "Главком", "Голос" и другие СМИ.

Суд обязал мобильных операторов и интернет-провайдеров закрыть доступ к сайтам этих СМИ. Такое решение приняла судья Татьяна Ильева 18 февраля.

Читайте также Газета The Times перепутала Украину с Беларусью

Тогда она удовлетворила ходатайство адвоката Павла Барбуля, бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта". Тот считает, что сайты опубликовали "конфиденциальную" информацию касательно него.

Реакция "Апострофа" и "Главкома"

"Барбул пытается заблокировать работу ряда информационных изданий, прикрываясь скандальным решением Печерского районного суда", – отреагировали в "Апостроф".

10 марта старший следователь Василий Поплавский заявил, что претензии Барбуля безосновательны. Он закрыл уголовное дело из-за отсутствия состава уголовного преступления.

Несмотря на это, блокировка все равно происходит. Решение суда выполняют, в частности, мобильный оператор "Лайфселл", а также интернет-провайдеры Triolan и "Информационные технологи"

Судебное решение по указанию экс-чиновника – это вопиющий прецедент, который не имеет ничего общего с соблюдением принципов свободы слова,

– отметил Денис Попович, редактор "Апостроф".

В то же время шеф-редактор "Главкома" Виктор Шлинчак заверил, что издание будет подавать иск в суд. "У каждого своя война", – написал он на своей фейсбук-странице.

Коротко про Павла Барбуля

Данные из "Википедии"