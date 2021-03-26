Суд в Киеве заблокировал доступ до 12 популярных сайтов
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 изданий. Среди них - "Апостроф", "Главком", "Голос" и другие СМИ.
Источник:Институт массовой информации
Суд обязал мобильных операторов и интернет-провайдеров закрыть доступ к сайтам этих СМИ. Такое решение приняла судья Татьяна Ильева 18 февраля.
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Тогда она удовлетворила ходатайство адвоката Павла Барбуля, бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта". Тот считает, что сайты опубликовали "конфиденциальную" информацию касательно него.
Реакция "Апострофа" и "Главкома"
"Барбул пытается заблокировать работу ряда информационных изданий, прикрываясь скандальным решением Печерского районного суда", – отреагировали в "Апостроф".
10 марта старший следователь Василий Поплавский заявил, что претензии Барбуля безосновательны. Он закрыл уголовное дело из-за отсутствия состава уголовного преступления.
Несмотря на это, блокировка все равно происходит. Решение суда выполняют, в частности, мобильный оператор "Лайфселл", а также интернет-провайдеры Triolan и "Информационные технологи"
Судебное решение по указанию экс-чиновника – это вопиющий прецедент, который не имеет ничего общего с соблюдением принципов свободы слова,
– отметил Денис Попович, редактор "Апостроф".
В то же время шеф-редактор "Главкома" Виктор Шлинчак заверил, что издание будет подавать иск в суд. "У каждого своя война", – написал он на своей фейсбук-странице.
Коротко про Павла Барбуля
Данные из "Википедии"
- 34-летний украинский государственный управленец, юрист, адвокат и предприниматель из Одессы. Получил диплом магистра международного права.
- Возглавлял "Спецтехноэкспорт" в 2015 – 2018 годах. Это предприятие, которое занимается экспортом оружия и товаров военного назначения.
- Соучредитель компании "АДАМ Корп", бенефициар издание MIND.ua, фигурант ряда антикоррупционных расследований со стороны Bihus.info, НАБУ и САП.
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