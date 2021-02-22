В понедельник, 22 февраля, суд избрал меру пресечения Ровенскому стоматологу в виде личного обязательства. Врача подозревают в насилии над маленькими пациентами.

Стоматолог должна прибывать в суд по каждому требованию.

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Кроме того, подозреваемая обязана не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает. Также суд поставил стоматологу еще одно требование.

Воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом,

– говорится в сообщении.

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