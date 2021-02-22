Суд избрал меру пресечения скандальному стоматологу из Ровно
В понедельник, 22 февраля, суд избрал меру пресечения Ровенскому стоматологу в виде личного обязательства. Врача подозревают в насилии над маленькими пациентами.
Источник:Телеграмм МВД Украины
Стоматолог должна прибывать в суд по каждому требованию.
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Кроме того, подозреваемая обязана не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает. Также суд поставил стоматологу еще одно требование.
Воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом,
– говорится в сообщении.
Скандал в детской стоматологии на Ровенщине: детали
- Жительница Ровно поделилась в сети фотографией своего ребенка после посещения врача. Шея и руки 5-летней девочки были покрыты гематомами.
- В комментариях маму поддержали многие пользователи фейсбука. Они заявили, что их дети тоже пострадали от насилия со стороны Ровенского стоматолога.
- Полиция начала расследование дела.
- Сама стоматолог опровергала свою вину. В то же время накануне вручения подозрения женщина загадочно исчезла. Документ вручили ее отцу.
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