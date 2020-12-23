Печерский суд Киеве 22 декабря рассмотрел избрание меры пресечения подозреваемому по делу о катастрофе самолета Ан-26 командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову. Его отпустили под личное обязательство.

Дроздову избрали меру пресечения

Генерал-лейтенанта Сергея Дроздова подозревают в халатности, которая привела к трагедии – авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, когда погибли 26 военнослужащих. 22 декабря суд избирал ему меру пресечения, пишет hromadske.

Напомним Катастрофа Ан-26: Дроздов отреагировал на вручение ему подозрения

Следствие считает, что Дроздов своим решением создал ложное представление у военнослужащих, что полеты курсантов конвейером – легальны и безопасны . А произошло это якобы так:

В 2018 году командующий утвердил временный курс для летчиков с возможностью для курсантов 5 курса выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Хотя этого не утверждал завод-изготовитель, как этого требует процедура.

А в феврале 2020 другим решением позволили осуществлять совместную подготовку летчиков и штурманов на Ан-26 с топливом, которое выделяли на подготовку именно летчиков. В результате на борту находились больше курсантов.

На суде прокуроры просили избрать Дроздову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но решением Печерского суда Киева командующего Воздушных сил отпустили под личное обязательство.

Как отреагировал на обвинения Сергей Дроздов

Командующий ВВС Дроздов на обвинения ответил так:

Производитель Ан-26 не запрещал конвейерные полеты в тех инструкциях, которые предоставлял.

А совместные учения курсантов также не является чем-то новым, их выполняют уже 29 лет.

К слову, в этот же день, 22 декабря, избрали меру пресечения и другим фигурантам дела:

Командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова взяли под стражу.

Такое же решение приняли и в отношении Александра Жука – руководителя полетов военной части в Чугуеве.



Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: что следует помнить / Инфографика 24 канала