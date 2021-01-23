Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 43-летней Ольге Кравченко, которая является директором дома для престарелых "Золотое время". Она будет находиться под стражей в течение 2 месяцев.

Решение суда по Ольге Кравченко

Заседание по рассмотрению меры пресечения Ольге Кравченко началось в Киевском районном суде Харькова сразу после завершения заседания в отношении ее мужа – арендатора дома для престарелых, сообщает 24 канал.

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Директора "Золотого времени" взяли под стражу на 2 месяца – до 22 марта 2021 года.

Детали судебного заседания

В зал суда женщина пришла на костылях . Подозреваемая рассказала, что 8 января она перенесла операцию на колене. А правоохранители задержали ее дома, где она находилась после лечения. Кравченко плакала во время заседания и жаловалась, что 2-е сутки не может заснуть.

. Подозреваемая рассказала, что 8 января она перенесла операцию на колене. А правоохранители задержали ее дома, где она находилась после лечения. Кравченко плакала во время заседания и жаловалась, что 2-е сутки не может заснуть. Прокурор отметил , что подозреваемая и ее муж Вячеслав определены как фактические руководители дома для пожилых людей. Он просил для Кравченко избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

, что подозреваемая и ее муж Вячеслав определены как фактические руководители дома для пожилых людей. Он просил для Кравченко избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом адвокат Ольги Кравченко добавила, что ее подзащитная испытывает сильную боль, и это подтверждают документ. Она просила ограничиться круглосуточным домашним арестом или определением суммы залога.

Важно! Ранее суд избрал меру пресечения арендатору дома престарелых в Харькове Вячеславу Кравченко. Подозреваемый будет находиться под стражей в течение 2 месяцев – до 21 марта 2021 года. Он не имеет права внести залог.

Кому еще избирать меры

владельцу домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат;

администратору, который координировал работу пансионата, однако не работал там официально.

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