Суд избрал меру пресечения Ольге Кравченко – директору пансионата "Золотое время"
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 43-летней Ольге Кравченко, которая является директором дома для престарелых "Золотое время". Она будет находиться под стражей в течение 2 месяцев.
Решение суда по Ольге Кравченко
Заседание по рассмотрению меры пресечения Ольге Кравченко началось в Киевском районном суде Харькова сразу после завершения заседания в отношении ее мужа – арендатора дома для престарелых, сообщает 24 канал.
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Директора "Золотого времени" взяли под стражу на 2 месяца – до 22 марта 2021 года.
Детали судебного заседания
- В зал суда женщина пришла на костылях. Подозреваемая рассказала, что 8 января она перенесла операцию на колене. А правоохранители задержали ее дома, где она находилась после лечения. Кравченко плакала во время заседания и жаловалась, что 2-е сутки не может заснуть.
- Прокурор отметил, что подозреваемая и ее муж Вячеслав определены как фактические руководители дома для пожилых людей. Он просил для Кравченко избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
- При этом адвокат Ольги Кравченко добавила, что ее подзащитная испытывает сильную боль, и это подтверждают документ. Она просила ограничиться круглосуточным домашним арестом или определением суммы залога.
Кому еще избирать меры
- владельцу домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат;
- администратору, который координировал работу пансионата, однако не работал там официально.
Пожар в доме престарелых в Харькове: основное
- Дом для людей пожилого возраста "Золотой век" загорелся 21 января.
- На время пожара там находились 33 человека. К сожалению, в результате возгорания погибли 15 человек, еще 11 жильцов пострадали.
- Среди вероятных причин возгорания рассматривают следующие: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами, замыкание электросети.
- Заведение работало нелегально, никаких разрешений у руководства не было.
- 23 января в Украине объявили общенациональный траур.
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