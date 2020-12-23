Суд избрал меру пресечения 3 подозреваемым в катастрофе возле Чугуева
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения 3 военным чиновникам, которых подозревают в катастрофе самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. Среди них – командующий Воздушных сил ВСУ, командир воинской части в Чугуеве и руководитель полетов.
Следственный судья Печерского райсуда столицы удовлетворил ходатайства ГБР, согласованные Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сферах объединенных сил. Об этом сообщили в телеграме Офиса генпрокурора.
Узнайте больше Суд избрал меру пресечения командующему Воздушных сил ВСУ Дроздову
Трем военным должностным лицам, подозреваемым в уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26 под Харьковом, избрали меру пресечения,
– говорится в сообщении.
Какие меры и кому избрали
- Командира воинской части А4104 взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Его подозревают в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекших катастрофу, и в небрежном отношении к службе.
- Руководителя полетами группы управления полетами военной части А4104 тоже взяли под стражу. Его подозревают в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекших катастрофу.
- Командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшем тяжкие последствия.
Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью