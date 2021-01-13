Международный уголовный суд принял во внимание доклад о преступлениях страны-агрессора России на территории украинского Донбасса в 2014 году. Судьи заявили, что есть основания утверждать, что на территории Украины действительно совершались военные преступления и преступления против человечности.

Позитивную новость сообщила вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская в фейсбуке. Именно она и передала доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году" в суд.

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Госевская предположила, что вопрос начала следствия по делу вскоре будет решать преемник действующего прокурора Международного уголовного суда.

Хочу проинформировать, что в конце 2020 года предварительное изучение этого дела завершила прокурор МУС Фату Бенсуда. Прокурор признала, что существует обоснованная вероятность, что в определенный период на территории Украины совершались военные преступления и преступления против человечности,

– написала Госевская.

Она добавила, что судьи МУС в Гааге приняли такое решение, ведь соответствующие следствия уже ведутся в Украине и России.

Что известно о докладе

Доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году" составили на базе более 60 интервью , которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. Бывшие пленники рассказали, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым были причастны россияне.

, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. Бывшие пленники рассказали, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым были причастны россияне. Эти преступления поделили на три категории : совершенные во время вооруженных действий, во время задержаний и арестов, а также в Крыму.

: совершенные во время вооруженных действий, во время задержаний и арестов, а также в Крыму. Прокурор МУС Бенсуда 11 декабря 2020 года заявила, что на территории Украины действительно совершались военные преступления , которые есть в рамках юрисдикции Международного уголовного суда.

, которые есть в рамках юрисдикции Международного уголовного суда. ​МУС завершил ознакомление с материалами дел, которые он получал из Украины. Суд в Гааге должен принять решение по делу о начале следствия.

Обратите внимание! Украина также судилась в Европейский суд по правам человека из-за преступлений России. Пока дело имеет аж 5 кейсов, среди которых: события на Донбассе и сбитие МН17. Больше об этом – читайте по ссылке.