Суд в Гааге учел доклад о военных преступлениях России на Донбассе
Международный уголовный суд принял во внимание доклад о преступлениях страны-агрессора России на территории украинского Донбасса в 2014 году. Судьи заявили, что есть основания утверждать, что на территории Украины действительно совершались военные преступления и преступления против человечности.
Позитивную новость сообщила вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская в фейсбуке. Именно она и передала доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году" в суд.
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Госевская предположила, что вопрос начала следствия по делу вскоре будет решать преемник действующего прокурора Международного уголовного суда.
Хочу проинформировать, что в конце 2020 года предварительное изучение этого дела завершила прокурор МУС Фату Бенсуда. Прокурор признала, что существует обоснованная вероятность, что в определенный период на территории Украины совершались военные преступления и преступления против человечности,
– написала Госевская.
Она добавила, что судьи МУС в Гааге приняли такое решение, ведь соответствующие следствия уже ведутся в Украине и России.
Что известно о докладе
- Доклад "Российские военные преступления в Украине в 2014 году" составили на базе более 60 интервью, которые польские и украинские волонтеры провели с пленными. Бывшие пленники рассказали, среди прочего, о физических и психических пытках, убийствах, к которым были причастны россияне.
- Эти преступления поделили на три категории: совершенные во время вооруженных действий, во время задержаний и арестов, а также в Крыму.
- Прокурор МУС Бенсуда 11 декабря 2020 года заявила, что на территории Украины действительно совершались военные преступления, которые есть в рамках юрисдикции Международного уголовного суда.
- МУС завершил ознакомление с материалами дел, которые он получал из Украины. Суд в Гааге должен принять решение по делу о начале следствия.
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