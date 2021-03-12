Печерський райсуд дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо колишніх співробітників "Беркута". Відповідне клопотання подав слідчий Державного бюро розслідувань.

Справа стосується злочинів часів Революції Гідності. Колишні правоохоронці переховуються від правоохоронних органів. Тепер досудове розслідування зможуть провести за умови їхньої відсутності.

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Беркутівці побили та незаконно затримали активістів

Ексберкутівців підозрюють у перевищенні службових обов'язків. Разом з ними у злочині підозрюють співробітників Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків та тітушок.



Вони затримали 23 січня 2014 року у Києві активістів "Автомайдану". Їм завдали тілесні ушкодження, а також пошкодили автівки. Автомайданівців доставили до райуправління міліції та склали неправдиві протоколи.

Протоколи щодо активістів сфабрикували

У такий антизаконний спосіб затримали 9 активістів, яким і повідомили про підозру у хуліганстві. А судді Дарницького та Оболонського районних судів обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Важливо! Раніше у цій справі щодо незаконного затримання активістів "Автомайдану" дозволили досудове розслідування і щодо 2 тітушок. Знайти їх поки теж не можуть, адже вони переховуються від органів.

Як відбувається розслідування справ Майдану? У лютому 2021 року

– оголосили 348 підозр, з них – 34 високопосадовцям, 85 правоохоронцям (29 слідчим, 16 прокурорам), 16 суддів, 72 цивільним особам – тітушкам;

– до суду направили 118 обвинувальних актів щодо 221 обвинуваченого. У лютому 2021 року в Офісі генпрокурора відзвітувались щодо розслідування злочинів під час Революції Гідності. Станом на цей час:– оголосили 348 підозр, з них – 34 високопосадовцям, 85 правоохоронцям (29 слідчим, 16 прокурорам), 16 суддів, 72 цивільним особам – тітушкам;– до суду направили 118 обвинувальних актів щодо 221 обвинуваченого.

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