Суд имеет право выносить приговор без "незаконных действий", – прокурор Одессы о протестах из-за
Глава прокуратуры Одессы Сергей Костенко отреагировал на протесты в Украине из-за приговора активисту Сергею Стерненко. По его словам, суд должен принимать решение "без давления".
Источник:фейсбук Сергея Костенко
Что сказал прокурор
Костенко заявил, что "видел по телеканалам, что происходит в Киеве относительно выражения несогласия с приговором".
Важно На протестах за Стерненко пострадали около 40 человек
По моему мнению, как юриста, как прокурора, эти несогласия должны происходить согласно требованиям по выражению гражданской позиции,
– заявил председатель областной прокуратуры.
Он добавил: "Если мы хотим правовое государство, суд должен иметь возможность выносить приговоры без вот таких незаконных действий, давления, искажения процедуры справедливого суда, на который имеет право каждый гражданин".
Смотрите видеообращение Костенко относительно приговора Стерненко:
Протесты в поддержку Стерненко: главное
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста к 7 годам и 3 месяцам заключения с конфискацией имущества.
- Его обвинили в якобы похищении депутата Сергея Щербича с целью завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.
- Из-за этого в городах Украины, а также в польской Варшаве, вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы, чтобы выразить несогласие из-за такого решения суда.
- В Киеве начались столкновения между протестующими и правоохранителями. Людей задерживали и увозили в автозаках в отделения полиции.
- Всего на протесте в столице пострадали 37 человек – 10 активистов и 27 полицейских.
Поделиться новостью