Глава прокуратуры Одессы Сергей Костенко отреагировал на протесты в Украине из-за приговора активисту Сергею Стерненко. По его словам, суд должен принимать решение "без давления".

Что сказал прокурор

Костенко заявил, что "видел по телеканалам, что происходит в Киеве относительно выражения несогласия с приговором".

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По моему мнению, как юриста, как прокурора, эти несогласия должны происходить согласно требованиям по выражению гражданской позиции,

– заявил председатель областной прокуратуры.

Он добавил: "Если мы хотим правовое государство, суд должен иметь возможность выносить приговоры без вот таких незаконных действий, давления, искажения процедуры справедливого суда, на который имеет право каждый гражданин".

Смотрите видеообращение Костенко относительно приговора Стерненко:

Протесты в поддержку Стерненко: главное