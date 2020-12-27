Суд в Краматорске поместил под стражу командира 37-го отдельного мотопехотного батальона Павла Лановенко. Его позывной "Друг Морпех". Мужчина подозревается в избиении военного, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Детали решения суда

Оно был принято 26 декабря. Согласно этому решению, командира взяли под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте Донецкого зонального отдела Военной полиции. Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Юг".

Еще один громкий инцинент Ударили кастетом в затылок: новые детали убийства военного в Новой Каховке

Ранее в отношении командира ГБР открыло уголовное производство по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности". Однако впоследствии ее переквалифицировали в "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".

О данном факте сообщили в военную прокуратуру Мариупольского гарнизона. Также для выяснения причин и обстоятельств на место отправились рабочие группы представителей Командования Сухопутных Войск и Оперативного командования "Юг".

С 25 декабря продолжается служебное расследование. Кроме того, проходят мероприятия с целью обеспечения соблюдения прав военнослужащих и максимально прозрачного, объективного расследования.

Что выяснило следствие

23 декабря военнослужащего одной из бригад, выполняющих задачи в районе ООС, доставили в стабилизационный центра.

24 числа его перевели в военный госпиталь из-за ухудшения состояния здоровья .

. Из показаний врачей стало известно, что он имел внешние признаки наркотического опьянения.

Также он пожаловался, что его избил командир батальона и вследствие этого он получил травмы.

В конце концов врачи провели операцию и установили диагноз – "закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестным веществов".

Информация о комбате, который избил военного

По словам журналистов и друзей, его имя – Павел Лановенко. Известно, что подразделение, которое он возглавляет, сейчас выполняет боевую задачу вблизи Донецкого аэропорта.

Журналистке Виолетте Киртоке удалось по телефону поговорить с Лановенко после решения суда. Он ей рассказал, что увидел на позиции бойца в неадекватном состоянии и тот, в свою очередь, не скрывал, что принимает наркотики.

На следующий день командиру доложили, что парень плохо себя чувствует: отбита селезенка. В то же время больной обвинил в избиении Лановенко. Сам комбат все обвинения в свой адрес отвергает. Говорит, что даже пальцем бойца не трогал.

В результате командира батальона вызвали в участок ГБР в Краматорске. Он туда приехал сам – за ним никого не посылали. На дальнейшем заседании суда никто из свидетелей не подтвердил факта избиения.

Но решение, как мне сказали потом присутствующие в суде, было уже спущено сверху. И мне, человеку, добровольно прибывшему на суд, давшему показания, вынесли решение: 30 суток ареста. Дескать, я могу сбежать. Скажу больше, на батальон в эти дни давят. Приезжали из Киева и спрашивали не про ситуацию, которая стала поводом для дела, а обо мне лично: на чем езжу, с кем, где живу ...

– рассказал Киртоке Лановенко.

"Морпеху" уже нашли адвоката. И вскоре юрист должен подать апелляцию.

Кстати Крушение военного самолета Ил-76: суд приостановил выполнение приговора генералу Назарову

К слову, недавно комбат получил высокую государственную награду – орден Даниила Галицкого.