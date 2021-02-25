Суд арестовал имущество Захарченко – экс-главы МВД времен Януковича
Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим главой МВД Украины Виталием Захарченко. Соответствующее ходатайство поступило из офиса генпрокурора.
Источник:Офис генпрокурора
Имущество передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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Запрет на отчуждение и распоряжение касается:
- 3 квартир;
- 6 гаражей в центре Киева;
- 4 жилых дома;
- 24 земельных участков.
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