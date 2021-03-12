Суд арестовал имущество, которое Яценко переписал на гражданскую жену
Суд наложил арест на имущество Владимира Яценко, которое тот переписал на гражданскую жену. Активы перешли на счета женщины сразу после задержания мужчины по делу "Приватбанка".
Источник:ВАКС
Решение об аресте имущества 12 марта одобрила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
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Детали решения суда
Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на депозитный счет,
– говорится в сообщении.
Судья наложил арест на депозитный счет, который принадлежит подозреваемому, а также на половину долей корпоративных прав в уставных капиталах 3 предприятий, которые зарегистрированы на жену.
В ВАКС подчеркнули, что постановление является окончательным. Она вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст решения огласят 17 марта.
В чем обвиняют Яценко
- По данным следствия, в декабре 2016 года бывший заместитель председателя правления "Приватбанка" вместе с другими должностными лицами растратили почти 137 миллионов гривен финучреждения.
- Это произошло тогда, когда топ-менеджеры узнали, что "Приватбанк" планирует национализировать государство.
- 22 февраля 2021 года Яценко пытался бежать из страны. Однако его задержали и объявили подозрение по делу.
- Впоследствии экономиста взяли под стражу, однако он вышел из СИЗО под залог.
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