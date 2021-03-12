Суд наложил арест на имущество Владимира Яценко, которое тот переписал на гражданскую жену. Активы перешли на счета женщины сразу после задержания мужчины по делу "Приватбанка".

Решение об аресте имущества 12 марта одобрила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

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Детали решения суда

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на депозитный счет,

– говорится в сообщении.

Судья наложил арест на депозитный счет, который принадлежит подозреваемому, а также на половину долей корпоративных прав в уставных капиталах 3 предприятий, которые зарегистрированы на жену.

В ВАКС подчеркнули, что постановление является окончательным. Она вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст решения огласят 17 марта.

Обратите внимание! Накануне задержания Яценко подписал нотариальную доверенность. На основе нее его миллионы перевели в собственность жены и дочери. Сам бывший чиновник "Приватбанка" в то время был в СИЗО. Подозреваемому удалось перевести свое состояние, потому что в НАБУ не успели вовремя наложить на них временный арест.

В чем обвиняют Яценко