Суд арестовал имущество главы "Партии венгров Украины" Брензовича
Закарпатский апелляционный суд решил наложить арест на имущество Василия Брензовича – главы "Партии венгров Украины". Речь идет об имуществе, которое было конфисковано у него во время обысков.
Решение принято 28 декабря после рассмотрения жалобы на решение суда первой инстанции, сообщает Закарпатский апелляционный суд.
Интересно Бьем по рукам, – Кулеба рассказал, в каком состоянии отношения Украины и Венгрии
Суд изучил все материалы дела и решил удовлетворить ходатайство прокурора, обжаловавшего решение Ужгородского горрайонного суда от 11 декабря. В то же время решение самого суда частично отменили.
Принимая во внимание, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество,
– отметили в суде.
Кто такой Василий Брензович:
- Это украинский политик венгерского происхождения, лидер "Партии венгров Украины" и глава Общества венгерской культуры Закарпатья.
- В 2014 – 2019 годах он был народным депутатом Украины от партии "Блока Петра Порошенко".
- Ранее дело против него анонсировал бывший глава Закарпатской ОГА Алексей Петрович, указывая на деятельность политика в венгерско-украинском скандале.
Почему возник новый скандал вокруг украинских венгров?
На самом деле сложные отношения между центральной властью и венгерским населением уже не новость, но новый скандал разгорелся после местных выборов.
В сети появилось видео, как депутаты Сюртивской ОТО во главе с председателем спели гимн Венгрии вместо украинского во время принятия присяги. Мол, большинство населения и депутатов здесь венгры.
После этого правоохранители осуществили на юге Закарпатья ряд обысков, а Венгрия в ответ начала блокировать встречу Украина – НАТО.
Поделиться новостью