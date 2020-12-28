Закарпатский апелляционный суд решил наложить арест на имущество Василия Брензовича – главы "Партии венгров Украины". Речь идет об имуществе, которое было конфисковано у него во время обысков.

Решение принято 28 декабря после рассмотрения жалобы на решение суда первой инстанции, сообщает Закарпатский апелляционный суд.

Интересно Бьем по рукам, – Кулеба рассказал, в каком состоянии отношения Украины и Венгрии

Суд изучил все материалы дела и решил удовлетворить ходатайство прокурора, обжаловавшего решение Ужгородского горрайонного суда от 11 декабря. В то же время решение самого суда частично отменили.

Принимая во внимание, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество,

– отметили в суде.

Кто такой Василий Брензович:

Это украинский политик венгерского происхождения, лидер "Партии венгров Украины" и глава Общества венгерской культуры Закарпатья.

В 2014 – 2019 годах он был народным депутатом Украины от партии "Блока Петра Порошенко".

Ранее дело против него анонсировал бывший глава Закарпатской ОГА Алексей Петрович, указывая на деятельность политика в венгерско-украинском скандале.