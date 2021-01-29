Более десятка людей хотели взять на поруки: суд оставил Антоненко под стражей – фото, видео
Апелляционный суд Киева 29 января оставил Андрея Антоненко под стражей. Военного и музыканта подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Источник: 24 канал
Антоненко находится под стражей уже более года.
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Детали заседания суда
По данным телеграм-канала "Политика Страны" взять Антоненко на поруки были готовы десятки людей, среди них и народные депутаты:
- Михаил Бондарь;
- Соломия Бобровская;
- София Федина;
- Татьяна Черновол;
- Андрей Тетерук;
- Оксана Корчинская;
- а также экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос;
- режиссер Руслан Горовой.
В целом количество поручителей 29 января стало самым большим.
Сторона защиты подала ходатайство пересадить Антоненко к адвокатам, однако суд отклонил, потому что "это надо было делать до заседания".
Суд оставил Антоненко под стражей / Фото Андрея Костюка для 24 канала, телеграм-канал PavlovskyNews
После решения суда сторонники Антоненко начали скандировать под зданием. Они требовали, чтобы музыканта освободили из-под стражи. Ситуацию под судом контролировали правоохранители.
Сторонники Антоненко пришли поддержать его: видео
В чем подозревают Антоненко
- В 2016 году в Киеве убили журналиста Павла Шеремета. Ему подложили взрывчатку к автомобилю.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков назвал трех подозреваемых в убийстве: Антоненко, кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Сейчас под стражей находится только Антоненко.
- Недавно бывший белорусский спецназовец Игорь Макар опубликовал пленки, на которых, вероятно, белорусские спецслужбы обсуждают убийство Шеремета еще в 2012 году.
- Однако в МВД заявляют, что это лишь подтверждает причастность подозреваемых к делу.
- Сам Антоненко убежден, что белорусские записи свидетельствуют о его невиновности.
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