Апелляционный суд Киева 29 января оставил Андрея Антоненко под стражей. Военного и музыканта подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Источник: 24 канал

Антоненко находится под стражей уже более года.

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Детали заседания суда

По данным телеграм-канала "Политика Страны" взять Антоненко на поруки были готовы десятки людей, среди них и народные депутаты:

Михаил Бондарь;

Соломия Бобровская;

София Федина;

Татьяна Черновол;

Андрей Тетерук;

Оксана Корчинская;

а также экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос;

режиссер Руслан Горовой.

В целом количество поручителей 29 января стало самым большим.

Сторона защиты подала ходатайство пересадить Антоненко к адвокатам, однако суд отклонил, потому что "это надо было делать до заседания".

Суд оставил Антоненко под стражей / Фото Андрея Костюка для 24 канала, телеграм-канал PavlovskyNews

После решения суда сторонники Антоненко начали скандировать под зданием. Они требовали, чтобы музыканта освободили из-под стражи. Ситуацию под судом контролировали правоохранители.

Сторонники Антоненко пришли поддержать его: видео

В чем подозревают Антоненко