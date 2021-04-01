Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения активисту и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Именно он был одним из организаторов акции протеста в поддержку Сергея Стерненко под офисом Президента 20 марта.

Согласно решению суда, Филимонова отправили под круглосуточный домашний арест. Именно такую меру пресечения просили прокуроры.

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Известно, что правоохранители сообщили о подозрении Филимонову накануне. Оно касалось статьи о хулиганстве. Сам Сергей Филимонов опубликовал в фейсбуке фотографию текста подозрения.

Филимонов 20 марта примерно в 20:00 шел впереди группы неустановленных лиц. Подходя к Офису Президента, он отдавал голосом и жестами указания другим людям, руководил их действиями и поджег пиротехническое средство. Это было воспринято другими как сигнал для начала активных хулиганских действий,

– говорится в подозрении.

Адвокаты Филимонова подали ходатайство об отводе судьи, поскольку считают ее предвзятой. Однако 31 марта суд не успел его рассмотреть.

Обратите внимание! Активиста обвиняют по четвертой части статьи 296 хулиганство. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Вместе с Филимоновым 24 марта запланирован суд еще над тремя участниками протестов.

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