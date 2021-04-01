Суд избрал меру пресечения организатору митинга под ОП Сергею Филимонову
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения активисту и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Именно он был одним из организаторов акции протеста в поддержку Сергея Стерненко под офисом Президента 20 марта.
Источник:24 канал
Согласно решению суда, Филимонова отправили под круглосуточный домашний арест. Именно такую меру пресечения просили прокуроры.
Важно Еще двум участникам акции под ОП вручили подозрения: в чем их обвиняют
Известно, что правоохранители сообщили о подозрении Филимонову накануне. Оно касалось статьи о хулиганстве. Сам Сергей Филимонов опубликовал в фейсбуке фотографию текста подозрения.
Филимонов 20 марта примерно в 20:00 шел впереди группы неустановленных лиц. Подходя к Офису Президента, он отдавал голосом и жестами указания другим людям, руководил их действиями и поджег пиротехническое средство. Это было воспринято другими как сигнал для начала активных хулиганских действий,
– говорится в подозрении.
Адвокаты Филимонова подали ходатайство об отводе судьи, поскольку считают ее предвзятой. Однако 31 марта суд не успел его рассмотреть.
Вместе с Филимоновым 24 марта запланирован суд еще над тремя участниками протестов.
Протесты под офисом президента: главное
- 20 марта на Банковой состоялся протест в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие облили краской и забросали файерами здание офиса Президента.
- На протестах под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение.
- Правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам акции протеста возле Офиса Президента, которая прошла 20 марта. В отношении одного из них суд уже избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
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