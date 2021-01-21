Печерский районный суд Киева 21 января предоставил разрешение на осуществление специального расследования в отношении Станислава Шуляка. Экс-командующего внутренних войск МВД подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям.

Подозреваемый сейчас скрывается от следствия и суда, поэтому расследование будет проводиться в его отсутствие. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Генпрокурора.

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Разрешение предоставили в уголовном производстве по подозрению президента-беглеца Виктора Януковича, бывших глав СБУ, МВД, Минобороны и других ексчиновників относительно расстрелов на Майдане 18 – 20 февраля 2014 года.

Подозреваемый скрывается

В офисе Генпрокурора проинформировали, что сейчас Шуляк скрывается от следствия. Теперь после решения суда сторона обвинения может проводить расследование при условии отсутствия бывшего правоохранителя.

Что инкриминируют Шуляку

незаконное препятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций;

превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений;

дезертирство.

Обратите внимание! Преступные действия власти Януковича привели к гибели 108 мирных протестующих. Всего во время Революции Достоинства от режима Януковича пострадали 2442 человека.