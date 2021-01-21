Дела Майдана: суд разрешил расследование в отношении экс-командующего внутренних войск Шуляка
Печерский районный суд Киева 21 января предоставил разрешение на осуществление специального расследования в отношении Станислава Шуляка. Экс-командующего внутренних войск МВД подозревают в превышении служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям.
Подозреваемый сейчас скрывается от следствия и суда, поэтому расследование будет проводиться в его отсутствие. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Генпрокурора.
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Разрешение предоставили в уголовном производстве по подозрению президента-беглеца Виктора Януковича, бывших глав СБУ, МВД, Минобороны и других ексчиновників относительно расстрелов на Майдане 18 – 20 февраля 2014 года.
Подозреваемый скрывается
В офисе Генпрокурора проинформировали, что сейчас Шуляк скрывается от следствия. Теперь после решения суда сторона обвинения может проводить расследование при условии отсутствия бывшего правоохранителя.
Что инкриминируют Шуляку
- незаконное препятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций;
- превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений;
- дезертирство.
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